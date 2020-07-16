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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Kübra İmren Siyahdemir, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!

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Kübra İmren Siyahdemir, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kısa forvet mevkisinde oynayan Kübra, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giymişti.

 

Kübra İmren Siyahdemir, Hatay Büyükşehir Belediyesporda

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