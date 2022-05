Kübra Dağlı: Benim gizli kahramanım annem

Haberin Devamı

Anne Dağlı, kızının başarılarıyla gurur duyduğunu söylerken, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, ''Gizli kahramanın kim? derler ya; benim annem. Onun varlığı bile bana motivasyon veriyor. Karşılıksız her şeyimle yıllardır ilgileniyor. Hangi birini anlatsam bilemedim ama benim mutluluğumla gerçek anlamda sevinen tek insan'' dedi.

İŞTE KÜBRA DAĞLI VE CANSU DAĞLI'NIN KEYİFLİ RÖPORTAJI:

- Tekvando ile kendi karakterini bir bütün olarak görüyor musun?

Kübra Dağlı: Tabii ki görüyorum. Taekwondoya başladığım da bile ilk dediğim şey şu olmuştu: Bu benim sporum! O kadar çok sevmiştim ki; resmen ruhumla bir bütün olarak yapıyorum.

- Annenin geçmişten bugüne sana olan desteğini böyle özel bir günde nasıl anlatırsın?

Kübra Dağlı: 'Gizli kahramanın kim?' derler ya; benim annem. Onun varlığı bile bana motivasyon veriyor. Karşılıksız her şeyimle yıllardır ilgileniyor. Hangi birini anlatsam bilemedim ama benim mutluluğumla gerçek anlamda sevinen tek insan. Doğduğumdan bugüne elini üzerimden çekmiyor. Annemin hakkını ne yapsam ödeyemem.

GENÇLER TAVSİYEM ASLA PES ETMESİNLER

- Kısa ve uzun vadeli en büyük hedeflerin neler?

Kübra Dağlı: Çok güzel hedeflerim var. Ama inşallah yolum, önüm açılır, önümüze taşlar takılmaz. Şu an hedeflerimin en başında tabii ki performansımı her zaman üst seviyede tutmak istiyorum. Ve kendi alanımda en iyisi olmak en büyük hedefim. İlerleyen zamanlarda da bizler gibi ülkesini temsil eden sporcular yetiştirmek istiyorum. Her alanda sporu yaymaya çalışıyorum. Sosyal medyada da çalışmalar yapıyorum.

- Seni örnek alan sporculara tavsiyelerin olacak mı?

Kübra Dağlı: Başarısızlık kolay bir seçenektir. Ama başarı kolay gelmiyor. O yüzden sonuç odaklı değil, süreç odaklı olarak kendinizi motive edin. Her zaman hemen sonuçları alamayabilirsiniz. Ben hedefime ulaşmak için tam sekiz sene çalıştım ve ondan sonra ulaştım. Belki bu 20 sene sürecekti bilmiyordum. Ama ben o süreçte gözümü başka bir yere ayırmadım, tek istediğim oydu. Sizde olmadığı zaman asla pes etmeyin.

KALP ATIŞLARI SANKİ KALBİMDE ATIYORDU

- Başarısızlıktan korkan Kübra'yı teselli etmek nasıl oluyor?

Cansu Dağlı: Sen elinden geleni yaptın, hiçbir şeyi kafana takma. Ben senin azmini çalışmanı biliyorum, gözümle gördüm. Takdir hocaların ve Allah'ın diyorum. Canın sağ olsun diyorum.

- Kübra'nın en çok hangi karşılaşmasında etkilendiniz, özel bir anınız varsa anlatabilir misiniz?

Cansu Dağlı: Meksika'da yapılan Dünya Şampiyonası'ndaki performansından çok etkilenmiştim. O müsabakasındaki heyecanını hâlâ hissediyorum. Oradaki kalp atışları sanki benim kalbimde atıyordu. Ve orada ilk dünya derecesini almıştı, ikincilikle eve dönmüştü. Ve tabii ki unutamadığım anlardan biri de kızımın dünya şampiyonluğu sonrasında havaalanında tüm milli takım arkadaşlarıyla bayrağımızı açarak, 'Türkiye' diye bağırdığında çok mutlu olmuştum.

- Anneler Günü'nde sizin için en büyük hediye ne olacaktır?

Cansu Dağlı: Benim için en büyük hediye çocuklarımın var olmasıdır. Hiçbir annenin üzülmemesidir. Çocuklarımın yüzlerinin güldüğünü görmek hep isterim.