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Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, bir kez daha olimpiyat şampiyonu!

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#Paris2024#Küba#Güreş
Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, bir kez daha olimpiyat şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 22:50

Güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Lopez Nunez kazandı. Kübalı sporcu, 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak tarihe geçti.

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Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 130 kg finalinde altın madalya kazanarak 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen 130 kg finalinde Kübalı Mijain Lopez Nunez, Şilili Yasmani Acosta ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Nunez, altın madalyaya uzandı.

Kübalı güreşçi Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalyanın sahibi olarak üst üste 5. kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

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#Paris2024#Küba#Güreş

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