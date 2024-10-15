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Krunic'ten olay Fenerbahçe paylaşımı! Tepki çekti...

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Kızılyıldız
Krunicten olay Fenerbahçe paylaşımı Tepki çekti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 23:12

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olurken Rade Krunic'in paylaşımı dikkat çekti.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve sezon başında Kızılyıldız'a transfer olan Boşnak futbolcu Rade Krunic, Euroleague'deki maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kızılyıldız'ın Fenerbahçe Beko'yu 76-57 mağlup ettiği maçtan bir fotoğraf paylaşan Rade Krunic, kullandığı emojilerde Kızılyıldız'ın renklerine yer verdi.

Fenerbahçe'den kötü performansı nedeniyle gönderilen Rade Krunic'in bu paylaşımı, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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Krunicten olay Fenerbahçe paylaşımı Tepki çekti...

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Kızılyıldız

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