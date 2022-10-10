Kriz tatlıya bağlandı! Griezmann resmen Atletico Madrid'de!

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İspanya La Liga ekipleri Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Antoine Griezmann krizi tatlıya bağlandı. Atletico Madrid, 2 yıllığına kiraladığı Fransız yıldızın bonservisini aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Griezmann ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VE 60 DAKİKA KRİZİ

Barcelona, kiralık sözleşmesindeki maç sayısı maddesi sebebiyle maçların 60. dakikalarından sonra oyuna alınan Griezmann için Atletico Madrid'i federasyona şikayet edeceğini açıklamıştı. Daha sonra iki kulüp arasında yapılan görüşmelerinde kiralık sözleşmede yazan satın alma opsiyonu maddesindeki bedelin daha aşağısında bir bonserviste anlaşma sağlandı.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Atletico Madrid, 2 sezonluğuna kiraladığı Griezmann'ın bonservisi için Barcelona'ya 20+4 milyon euro ödeyecek.

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120 MİLYON EURO'YA BARCELONA'YA GİTMİŞTİ

Antonine Griezmann, 2019 yazında 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmuştu.