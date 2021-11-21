Kriz daha da derinleşti

Haberin Devamı

Milli maç arasından hemen önce ve Trabzon’a evinde yenilerek liderle puan farkı 10’a yükseldikten hemen sonra verdiği röportajda, artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ve takımda büyük değişiklikler olacağını söylemişti Sergen Yalçın.

GEÇEN SEZONA ÖZLEM

İlk 11’ler açıklandığında Trabzonspor maçındaki kadroda sadece iki değişiklik vardı: Atiba ve Kenan. Teixeira yerine yapılan Atiba tercihi, geçen sezonun koşan ve basan, topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi ligin en düşük takımlarından birine duyulan özlemi gösteriyordu kuşkusuz. Güven’in yerine Kenan ise Batshuayi’nin yokluğunda mecburen yapılan bir hamleydi. Bu sezon yerli oyuncularına defalarca şans veren ve genelde hüsrana uğrayan Sergen Yalçın’ın çaresiz olduğu mevkilerden birinde fazlaca bir opsiyonu da yoktu doğrusu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! 'Sorumluluğu almıyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

TOPA SAHiP OLDU AMA...

Haberin Devamı

Son 6 maçında 4 mağlubiyet alan ve artık puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş’ın, Bülent Korkmaz sonrası çıkışa geçen ve 9 maçta sadece bir mağlubiyet alan Alanyaspor karşısında kolay bir deplasman maçına çıkmayacağını biliyorduk. İlk üç haftada 9 gol yiyen Alanyaspor’u, sonraki 9 maçta kalesinde sadece 10 gol gören bir takıma dönüştüren, Korkmaz’ın karnesi, Rize mağlubiyetini saymazsak oldukça parlaktı.

Beşiktaş, 14. dakikada Babacar’ın ayağından yedikten sonra, maç boyu topa sahip olmasına rağmen pozisyona girmekte zorlandı.

DEĞiŞiKLiKLER iŞE YARAMADI

İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleri de ne oyuna ne skora olumlu yansımadı. Alanyaspor maç boyunca etkili kontrataklarla yakaladığı pozisyonların çoğunu değerlendiremese de, maçın duraklama dakikalarında Diedhiou, skoru belirleyen golü attı ve Beşiktaş’ın krizini daha da derinleştirdi.