Kriz daha da derinleşti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi#Ragıp Canan
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu! 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...#Toprak Razgatlıoğlu
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Denizaltında tarihin izini süren bir bakanDenizaltında tarihin izini süren bir bakan#Mavi Miras
Çip krizi 2. ele yaradıÇip krizi 2. ele yaradı#Çip Krizi
İlk kez turizmde İspanya’yı geçtikİlk kez turizmde İspanya’yı geçtik#Turizm
‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir#Kral Meyvesi
Türkiyeden Dendiasın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruzTürkiye'den Dendias'ın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz#Nikos Dendias
Koronaya yakalanınca korktumKoronaya yakalanınca korktum!#Tom Hanks
100’üncü yıldönümünde ortadan kalkacağı konuşulan antlaşma: Lozan100’üncü yıldönümünde ortadan kalkacağı konuşulan antlaşma: Lozan#Lozan
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Hamas liderinden dikkat çeken mesajlar: Türkiyenin kilit bir rolü varHamas liderinden dikkat çeken mesajlar: 'Türkiye'nin kilit bir rolü var'#Filistin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kriz daha da derinleşti

#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Kriz daha da derinleşti

Alanyaspor, siyah beyazlı takımın sıkıntılarını daha da büyüttü.

Haberin Devamı

Milli maç arasından hemen önce ve Trabzon’a evinde yenilerek liderle puan farkı 10’a yükseldikten hemen sonra verdiği röportajda, artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ve takımda büyük değişiklikler olacağını söylemişti Sergen Yalçın.

GEÇEN SEZONA ÖZLEM

İlk 11’ler açıklandığında Trabzonspor maçındaki kadroda sadece iki değişiklik vardı: Atiba ve Kenan. Teixeira yerine yapılan Atiba tercihi, geçen sezonun koşan ve basan, topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi ligin en düşük takımlarından birine duyulan özlemi gösteriyordu kuşkusuz. Güven’in yerine Kenan ise Batshuayi’nin yokluğunda mecburen yapılan bir hamleydi. Bu sezon yerli oyuncularına defalarca şans veren ve genelde hüsrana uğrayan Sergen Yalçın’ın çaresiz olduğu mevkilerden birinde fazlaca bir opsiyonu da yoktu doğrusu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! 'Sorumluluğu almıyorum'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

TOPA SAHiP OLDU AMA...

Haberin Devamı

Son 6 maçında 4 mağlubiyet alan ve artık puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş’ın, Bülent Korkmaz sonrası çıkışa geçen ve 9 maçta sadece bir mağlubiyet alan Alanyaspor karşısında kolay bir deplasman maçına çıkmayacağını biliyorduk. İlk üç haftada 9 gol yiyen Alanyaspor’u, sonraki 9 maçta kalesinde sadece 10 gol gören bir takıma dönüştüren, Korkmaz’ın karnesi, Rize mağlubiyetini saymazsak oldukça parlaktı.

Beşiktaş, 14. dakikada Babacar’ın ayağından yedikten sonra, maç boyu topa sahip olmasına rağmen pozisyona girmekte zorlandı.

DEĞiŞiKLiKLER iŞE YARAMADI

İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleri de ne oyuna ne skora olumlu yansımadı. Alanyaspor maç boyunca etkili kontrataklarla yakaladığı pozisyonların çoğunu değerlendiremese de, maçın duraklama dakikalarında Diedhiou, skoru belirleyen golü attı ve Beşiktaş’ın krizini daha da derinleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar