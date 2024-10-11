Kritik Karadağ maçı öncesi o detaya dikkat çektiler: Türkiye, Montella ile başka | Bu iki isme dikkat edin

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UEFA Uluslar Ligi serüvenine 0-0’lık Galler maçı beraberliği ile başlayan A Milli Takım, gruptaki ikinci maçta İzlanda’yı 3-1’le geçti. Grupta 4 puana ulaşan ay-yıldızlılar, Galler’in önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu. Gruptaki 2 maçtan yenilgiyle ayrılmasına rağmen dirençli bir oyun ortaya koyan Karadağ’ı gözüne kestiren milliler, Montella önderliğinde 3 puana odaklandı. Karadağlı meslektaşlarımız, A Milli Takım’ın Galler ve İzlanda ile arasındaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi düşüncelerini anlattı.

KARADAĞLI GAZETECİLERİN MÜCADELE ÖNCESİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

UROS RADULOVİC (TV NOVA MONTENEGRO):

“İLK 2 MAÇTAKİ MAĞLUBİYETE RAĞMEN PROSİNECKİ’NİN TAKIMA OLAN İNANCI TAM”

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maç aynı zamanda yeni teknik direktörümüz Robert Prosinečki'nin ilk resmi maçlarıydı. Teknik direktörün bu süreçte kadro konusunda çok zorlandığını söylemeliyim. Stefan Savic, Marko Jankovic, Marko Vesovic, Edvin Kuc ve Vasilije Adzic, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. İlk maçta Reykjavik'te İzlanda'ya karşı 2-0 mağlup olduk. O maçta golleri kornerlerden yedik ve kadrodaki herkes İzlanda takımının en güçlü silahının aslında kornerler ve serbest vuruşlar olduğunu biliyordu. İkinci maçta Galler karşısında 2-1'lik mağlubiyeti hak etmedik. Maçın ilk beş dakikası şok ediciydi. Konuk ekip 2-0 öndeydi ancak Karadağ karakterini gösterdi ve çok iyi oynamaya başladı. Özellikle ilk yarıda çok sayıda net fırsat kaçırdık ancak mağlubiyete rağmen taraftarlar futbolcularımızı alkışladı. Ve bu, Galler karşısındaki iyi performansımız hakkında yeterli bir şey söylüyordu. Ancak gerçek şu ki 0 puanımız var ve futbolda sonuç her şeyden önemlidir. Robert Prosinecki, bir futbol efsanesidir. İsmiyle Karadağ takımının itibarını kesinlikle yükseltiyor. Kızılyıldız, Kayserispor ve Bosna Hersek'te antrenör olarak iyi sonuçlar aldı. Oyuncuların mantalitesini çok iyi biliyor. Prosinecki, milli takımımıza geldiğinde Karadağ'ın herkese karşı mücadele edeceğini söyledi. İlk iki maçtaki mağlubiyete rağmen bu takıma olan inancı tam. Türkiye'ye karşı oynayacakları maçla ilgili olarak şimdiden Türkiye'nin gruptaki en iyi takım olduğunu ve Samsun'da harika bir atmosfer olacağını belirtti.

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“STEFAN SAVİC’İN SAKATLANMASI KARADAĞ İÇİN BÜYÜK BİR DARBE OLDU”

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Stefan Savic’in sakatlanması ne yazık ki Karadağ için büyük bir darbe oldu. Diğer taraftan Jovetic, 34 yaşında ama yine de kadromuzun tartışmasız en iyi oyuncusu ve psikolojik olarak hâlâ iyi durumda. O, ayrıca izlemesi keyifli olan harika bir oyuncu. Adam Marusic ise çok üst düzey bir oyuncu. Marusic, üç sene önce İstanbul'daki maçta Türkiye'ye karşı çok iyi bir performans sergiledi ve gol attı. Kadromuzda ayrıca kaliteli gençlerden oluşan bir grup da var. Nikola Krstovic, Marko Jankovic, Driton Camaj ve Milutin Osmajic, milli formayla çok iyi bir oyun ortaya koyuyorlar.

“VİNCENZO MONTELLA, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NI DAHA DA GELİŞTİRDİ”

Montella'nın aldığı sonuçlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun ne kadar iyi bir hamle yaptığını gösteriyor. EURO 2024’te önce Çek Cumhuriyeti'ne, sonra Avusturya'ya karşı olağanüstü oyunlar oynadınız. Avusturyalılar, Türkiye ile karşılaşana kadar çok iyi oynadılar ve bu benim için sürpriz oldu. Hollanda karşısında da çok iyi bir maç çıkardınız. Bu yüzden çeyrek finalde kaybetmenize rağmen Türkiye takımında harika bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Montella, Türkiye Milli Takımı’nı daha da geliştirdi ve gençlere şans verdi. Birkaç yıl aradan sonra Türkiye'de Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yetenekli oyuncuların çıkmasıyla birlikte takıma bir ivme kazandırıldı. Takımda ayrıca dünya çapında bir oyuncu olduğunu kanıtlanmış Hakan Çalhanoğlu ve Benfica'da hayatının futbolunu oynayan Kerem Aktürkoğlu da var. Bu arada Yunus Akgün ve Orkun Kökçü'yü de beğeniyorum. Türkiye’de harika takımlarda oynayan harika oyuncular var. Türk taraftarlar, gerçekten harika seviyede. Türk halkı, tutkulu bir millet ve futbolu inanılmaz derecede seviyor. Türk oyuncular, eminim ki Karadağ maçında da taraftarlarının rüzgarını arkalarına alacaklardır. Stadyuma çok sayıda taraftarın gelmesini bekliyorum.

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“FORM DURUMUNA BAKTIĞIMIZDA TÜRKİYE’NİN FAVORİ OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM”

2021 yılında İstanbul'da Türkiye ile Karadağ arasında karşı harika bir maç oynanmıştı. Herkes Risto Radunovic'in son saniyede attığı harika frikik golünü hatırlayacaktır. Bu onun kariyerinin golüydü ve bu yüzden Samsun'da da bunu tekrarlayabileceğine inanıyorum. Form durumuna ve geçmiş sonuçlara baktığımızda EURO 2024’te iyi bir performans sergileyen Türkiye'nin favori olduğunu söylemeliyim. Dediğim gibi sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz ve Galler karşısında çok gol pozisyonu kaçırdık. Bu yüzden 0 puandan daha fazlasını hak ettiğimizi ve önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

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ALEKSANDAR SEKULOVİC (GRADSKA TV):

“VİNCENZO MONTELLA, OYUNCULARINA GALLER MAÇIMIZI İZLETSİN”

UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığımız ilk 2 maçta şans ve koşullar son derece önemliydi. Ayrıca 8 oyuncumuzun sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını da belirtmeliyim. Belki de en büyük sorun bu. İlk maçta İzlanda'dan daha iyi bir futbol oynadık ama uzatmalarda akıl almaz hatalardan dolayı iki gol yedik. Galler'e karşı oynadığımız zorlu maçta ise ilk 3 dakikada 2 gol yedik. Daha sonra skoru 1-2'ye getirdik ve gole çevirmemiz gereken 5-6 şansı kaçırdık. Özellikle ikinci maçta çok iyi oynadık ve oyun olarak Galler'in önüne geçtik. Galler maçının oyuncularınızın bizi ciddiye alması için teknik direktörünüz tarafından izletilmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu arada 2021 yılında Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da Türkiye ile 2-2 berabere kaldık ve son üç maçta Türkiye bize karşı sadece bir galibiyet alabildi. Karadağ’ın taktik açıdan bakıldığında hala teknik direktör Robert Prosinecki'nin oyununa uyum sağlama aşamasında olduğu söylenebilir. Çünkü Prosinecki, dört savunma oyuncusu ve iki klasik forvetle (4-4-2) hücum futbolu oynatıyor ve kanatlar ofansif anlamda çok katkı sağlıyor. Bu yüzden bu diziliş bazen hücumda 4-2-4 gibi görünüyor. Daha önce hücum oyununa fazla yer vermeyen 5-3-2 dizilişinde sert bir futbol oynamıştık. Uluslar Ligi’nin heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası Elemeleri için gerçek bir hazırlık olduğunu düşünüyorum.

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“PROSİNECKİ’NİN OYUN FELSEFESİ OYUNCULARIMIZA UYUYOR”

Prosinecki, Karadağ kariyerine iki zaferle (Belarus ve Kuzey Makedonya galibiyeti) başladı. Prosinecki, takıma yeni bir enerji getirdi. Onun futbol felsefesi oyuncularımıza uyuyor. Prosinečki, dünya futbolunun en büyük isimlerinden eğitim aldı ve takımı nasıl motive edeceğini kesinlikle biliyor. İyi futbol oynadığımız için mutluyum. Jovetic’in takıma hücumda büyük bir yardımı oluyor. Marusic ise artık Lazio'da oynadığı pozisyonda, daha ofansif oynuyor. Oyuncular, ileriye doğru oynamayı seviyor. Dolayısıyla böyle bir maçtan iyi bir sonuç çıkacaktır.

“ANA TEHDİT JOVETIC VE KRSTOVIC OLACAK”

6-7 oyuncu yeniden sakatlandı. Orta sahada en çok Jankovic'i özlüyoruz ve onun durumu da bir soru işareti. Kanatta Vesovic de olmayacak ve Juventus'ta bulunan genç Adzic de sakatlığını atlatamadı. Jovetic, kaptan Savić ile birlikte ana oyuncumuz. Savić'i Trabzon'dan tanıyorsunuz ama o da sakat. Bu maçta ana tehdit Jovetic ve Lecce’de forma giyen Nikola Krstović olacak. Jovetić, maçı tek başına çözebilecek bir oyuncu. Bu yüzden en çok dikkat edilmesi gereken iki oyuncunun bunlar olduğunu düşünüyorum.

“TÜRK TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

Türk taraftarların nasıl bir atmosfer yarattığını hepimiz biliyoruz. Onların önünde oynamak kolay değil. Ayrıca maç, taraftarların milli takımı çok sık izleme fırsatı bulamadıkları Samsun'da oynanacak. Dolayısıyla bu maç taraftarlar için bir bayram gibi olacak. Takımınızın son zamanlarda mükemmel sonuçlar alması bu maçta da stadyumun dolu olacağını garanti ediyor. Bu arada bazen iyi bir atmosfer rakip oyuncuları da motive edebilir.

“TÜRKİYE, KENDİNE İNANDIĞINDA SINIRLARI ZORLAYAN BİR TAKIM”

Türkiye’nin Montella'dan önceki sonuçlarını ele alırsak onun takım üzerindeki etkisini açıkça görebiliriz. Montella, oynamak isteyen ve kendine inanan kompakt bir takım yarattı. Juventus'tan Kenan Yıldız ve Real Madrid’den Arda Güler gibi genç oyuncuları takıma kazandırdı ve böylece takımda önemli bir değişiklik yaptı. Görünüşe göre oyuncular Montella ile oynamaktan keyif alıyorlar ki bunu daha önceki teknik direktörlerin döneminde görmemiştik. Takımdaki o pozitif enerjiyi hissedebiliyorsunuz. En önemlisi Türkiye takımının kendine ve bir şeyler başarabileceğine inanması. Türkiye, kendine inandığında sınırları zorlayan bir takım.

“KENAN YILDIZ’DA TARİHTEKİ EN İYİ TÜRK OYUNCU OLMA POTANSİYELİ VAR”

Kenan Yıldız, bence dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak. Kenan’da tarihteki en iyi Türk oyuncu olma potansiyeli var. Arda Güler de onun çok gerisinde değil ve beraber Türk futbolunun geleceğini temsil ediyorlar. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, bu takımın lideri. Gerçekten takdir ettiğim bir oyuncu olan Orkun Kökçü’nün Feyenoord'daki oyunları olağanüstüydü. Orkun, Benfica'da da aynı şekilde devam ediyor. Ancak Kenan Yıldız'dan bir kez daha bahsetmek zorundayım çünkü izlemekten keyif aldığım bir oyuncu.

“TÜRKİYE DAHA İYİ BİR TAKIM OLSA BİLE BUNU BAŞARABİLİRİZ”

Eğer Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarını izlememiş olsaydım, Karadağ’ın sürpriz yapabileceğini söylerdim. Sadece Türk takımının gücü nedeniyle değil, aynı zamanda en iyi oyuncularımızdan birkaçını kaybettiğimiz için de maçın çok zor olacağını söyleyebilirim. Her halükârda ilginç bir maç olacak. Yenilgi dışında her şey bizim için iyi bir sonuç olur ama aynı zamanda bir sürpriz olur. Türkler, daha iyi bir takım olsa ve kendi taraftarların önünde oynasa bile bunu başarabileceğimize inanıyorum.