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Kritik derbide Galatasaray'da üç Fenerbahçe'de dört eksik var! İki oyuncunun durumu belirsiz

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Kritik derbide Galatasarayda üç Fenerbahçede dört eksik var İki oyuncunun durumu belirsiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

Bu akşam oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda sakat olan 7 oyuncu kesin yok. Sarı-Lacivertli ekipte ise iki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

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Beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İKİ TAKIMDA TOPLAM 7 SAKAT VAR

Tüm ülkenin nefeslerini tuttuğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bu akşam iki takımdan 7 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

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GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcüMauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.

Kritik derbide Galatasarayda üç Fenerbahçede dört eksik var İki oyuncunun durumu belirsiz

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ

Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

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Kritik derbide Galatasarayda üç Fenerbahçede dört eksik var İki oyuncunun durumu belirsiz

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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