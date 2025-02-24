Kritik derbide Galatasaray'da üç Fenerbahçe'de dört eksik var! İki oyuncunun durumu belirsiz

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Beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İKİ TAKIMDA TOPLAM 7 SAKAT VAR

Tüm ülkenin nefeslerini tuttuğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bu akşam iki takımdan 7 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcüMauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ

Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

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