Kritik derbide Galatasaray'da üç Fenerbahçe'de dört eksik var! İki oyuncunun durumu belirsiz

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Beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İKİ TAKIMDA TOPLAM 7 SAKAT VAR
Tüm ülkenin nefeslerini tuttuğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bu akşam iki takımdan 7 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK
Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcüMauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ
Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.