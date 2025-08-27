“Kristal Ayaklar” için görkemli tören!

Haberin Devamı

Kadın futbolunun teşvik edilip gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nin ikincisi bu akşam yapıldı. Cer Modern-Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 2024-2025 sezonuna damga vuran performans sahipleri ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yaptığı ve en üst düzeyde geniş katılımın gerçekleştiği törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Çakmaklı da yer aldı. Kadın futbolunun yıldızları da ödüllerini törene katılan bakanların elinden aldı.

EMİNE ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

Emine Erdoğan, ikinci Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi. Emine Erdoğan'ın mesajını Hande Fırat okudu. Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"İkinci Kristal Ayaklar Ödül Törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira kadınların gücü, toplumun gücü, sesiyse milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki, bu cesur ve azimli kadınlar, kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir.”

AMAÇ KADIN FUTBOLUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ





Geçen yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonla dünyada giderek yükselen kadın futbolunun Türkiye’de de teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.