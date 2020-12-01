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Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

KRIMZ’in banının sebebi Esportal mı?

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KRIMZ’in banının sebebi Esportal mı?
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Freddy 'KRIMZ' Johansson ve diğer İsveçli CS:GO oyuncularının yaşadığı VAC banlarının sorumlusu olarak gözler Esportal’a çevrildi.

Profesyonel espor oyuncusu KRIMZ’in Steam hesabı üzerinden VAC banı yemesi espor camiası tarafından oldukça konuşulmuştu. Durumun çözümlemesi üstüne KRIMZ, Twitter hesabını kullanarak CS:GO geliştiricilerinden bu hatayı çözmesini istedi.

Ancak sorunun farklı bir anti-cheat sistemi tarafından kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı. İsveçli CS:GO oyuncularının yediği banlarının sebebinin yine İsveç merkezli maç eşleştirme sitesi Esportal olabileceği gündeme geldi. Bundan önce de Asyalı profesyoneller 5E isimli Asya merkezli bir maç eşleştirme sitesi yüzünden hatalı banlar yemişti. Bu durum hemen 5E’yi akıllara getirdi.

Bu iddiaların üstüne Esportal Twitter üstünden yaptığı bir açıklamada Valve ile konuyla ilgili iletişime geçtiklerini ve cevap beklediklerini söyledi. Neden üçüncü parti maç eşleştirme platformlarının VAC tarafından hile olarak algılandığı da bilinmiyor.

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