Kremlin Kupası'nı Estonyalı tenisçi Anett Kontaveit kazandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, organizasyonun 9 numaralı seribaşı tenisçi Kontaveit ile dünya sıralamasının 37. basamağında yer alan Alexandrova karşılaştı.



25 yaşındaki Estonyalı tenisçi, 2 saat 22 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa uzandı.



Bu sezon katıldığı turnuvalarda 5. kez finale kalan Anett Kontaveit, Kremlin Kupası'nda elde ettiği zaferle bu yıl 3. kez kupa sevinci yaşadı.