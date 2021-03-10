Kral antrenmana geri döndü! Lille'de Burak Yılmaz...
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sakatlığının geçtiği bildirildi.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığını atlatan 35 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara başladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesi kullanıldı.
Kral geri döndü 👑— Spor Arena (@sporarena) March 10, 2021
Sakatlığını atlatan Burak Yılmaz antrenmanlara başladı... pic.twitter.com/67swBLMD1z
Burak Yılmaz, ocak ayının başında baldırından sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
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