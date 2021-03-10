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GeriFutbol Kral antrenmana geri döndü! Lille'de Burak Yılmaz...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Kral antrenmana geri döndü! Lille'de Burak Yılmaz...

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Kral antrenmana geri döndü! Lille'de Burak Yılmaz...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sakatlığının geçtiği bildirildi.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığını atlatan 35 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz, ocak ayının başında baldırından sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

 

Kral antrenmana geri döndü Lillede Burak Yılmaz...

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