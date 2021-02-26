KRAFTON, Inc. Battle Royale’in geleceğİ, PUBG: New State’i duyurdu

PUBG: NEW STATE'in Kıdemli Yapımcısı MinKyu Park, “Önceki oyunların hayran desteği ve büyük başarısı göz önüne alındığında, dünya çapında battle royale türünde devrim yaratan bir sonraki oyunu bu marka içinde oluşturup sunabilmek bizi mutlu ediyor.” dedi ve “Mobil oyunun sınırlarını zorlayan bir deneyim oluşturarak bu mirası baz almak istiyoruz. Ekibimizin küresel bir ürün geliştirmek için bir araya gelmesini izlemek harika bir deneyimdi ve bu yıl içinde piyasaya sürüldüğünde tüm kitlelere hitap edeceğinden eminiz.” diye devam ederek görüşlerini sundu.

Mobil deneyim için optimize edilmiş PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunacak. Orijinal PUBG oyunu ile popüler hale getirilen en iyi silah oyunu deneyimini kullanarak ve benimseyerek oyuncular, öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olan aynı savaş deneyimini görebilecekler. Ayrıca son teknoloji Global Illumination rendering teknolojisi sayesinde oyun, mobil oyunların sınırlarını zorlayan grafiklere sahiptir. Böylelikle oyuncular kendilerini gerçekçi ve yoğun, ancak daha da önemlisi istikrarlı ve pürüzsüz bir savaş alanı deneyiminde bulabilirler.

PUBG: NEW STATE, hayranların sevdiği orijinal deneyimini de eklemenin yanı sıra, türü geliştiren birkaç yepyeni özellik daha ekliyor. Yeni oyun içi silah özelleştirme özelliği ile oyuncular, özelleştirme kitleri alarak çeşitli silahları kendileri yapabilirler. Bu kitler silahları, performans iyileştirmeleri, ateş modu seçimi ve el bombası fırlatıcı eklentileri gibi çeşitli şekillerde geliştirecekler. Oyuncular ayrıca bunların yanı sıra yuvarlanma, dronlar ve fütüristik bir balistik kalkan dahil olmak üzere çeşitli yeni özelliklerin de tadını çıkarabilirler. Son olarak oyuncular yola koyulabilecek ve çeşitli yeni araçlarla devasa 8x8 açık dünyaları keşfedebilecekler.

PUBG: NEW STATE, 2051'e yakın bir gelecekte geçiyor ve orijinal oyun üzerinden de yıllar geçti. Bu ortamda oyuncular, evrenin nasıl geliştiğini keşfetme fırsatına sahip olacakları TROI adında yepyeni bir savaş alanına girecekler. Oyuncular, kendilerine has özellikleri olan çeşitli bölgelerle dolu, rekabete hükmetmek için yeni yollar ve stratejiler bulmalarına yardımcı olacak etkileşimli nesneler içeren benzersiz bir ortamı keşfedebilecekler.

KRAFTON CEO’su CH Kim düşüncelerini şöyle dile getirdi “KRAFTON'da amacımız, üstün oyun deneyimleri sağlayan şaheserler yaratmaktır. Büyüyen PUBG markamızın bir sonraki oyunu olan PUBG: NEW STATE ile bu vizyonu gerçekleştirmeyi umuyoruz.”. “Benzersiz kimliklerini öne çıkaran oyunlar geliştirmeye devam etmeleri ve battle royale türünün öncüleri olarak konumlarını daha da güçlendirmeleri için PUBG Studio'ya tam desteğimizi veriyoruz.”

PUBG, 70 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri haline geldi. PUBG, 2017'deki lansmanından bu yana, yedi Guinness Dünya Rekoru ve birden fazla Yılın Oyunu ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

