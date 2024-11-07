KPENHAG BAÅžKÅžEHÄ°R MAÃ‡I CANLI YAYIN KANALI || Detaylar belli oldu Kopenhag BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda

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Kopenhag BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Bu akÅŸam UEFA Konferans Ligi 3. hafta maÃ§larÄ± kapsamÄ±nda oynanacak Kopenhag BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sporseverler ve iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± merak iÃ§erisinde bu sorunun cevabÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Merak edilen ayrÄ±ntÄ±larÄ± haberimizde derledik. Peki, Kopenhag BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Ä°ÅŸte Kopenhag BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla ilgili araÅŸtÄ±rÄ±lan ayrÄ±ntÄ±lar...



KOPENHAG BAÅžAKÅžEHÄ°R MAÃ‡I SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?Â



BugÃ¼n yani 7 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 23.00'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma TRT Spor'dan canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Ã‡AÄžDAÅž ATAN Ä°LE AVRUPA'DA 9. MAÃ‡

RAMS BaÅŸakÅŸehir, teknik direktÃ¶r Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan yÃ¶netiminde Avrupa kupalarÄ±nda 9. sÄ±navÄ±nÄ± verecek.

Atan ile Avrupa'da oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maÃ§ta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 maÃ§ta berabere kaldÄ±, 2 karÅŸÄ±laÅŸma sonunda ise sahadan maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

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BaÅŸakÅŸehir, Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan idaresinde 8 maÃ§ta 17 gol sevinci yaÅŸarken kalesindeki 8 gole engel olamadÄ±.

Turuncu-lacivertli ekip, Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan ile Avrupa kupalarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta San Marino ekibi La Fiorita'yÄ± Ä°stanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 maÄŸlup etti.

Atan'Ä±n kulÃ¼bede olduÄŸu 3. maÃ§ta GÃ¼rcistan deplasmanÄ±nda Iberia Tiflis'i 1-0, rÃ¶vanÅŸÄ±nda da Ä°stanbul'da 2-0 yenen Ä°stanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± Ä°rlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i Ä°stanbul'da 2-0 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.

BaÅŸakÅŸehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.

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DEPLASMANDAKÄ° 30. MAÃ‡

BaÅŸakÅŸehir, Kopenhag karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla Avrupa kupalarÄ±nda 30. deplasman maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugÃ¼ne kadar rakip sahalarda oynadÄ±ÄŸÄ± 29 mÃ¼sabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.

Deplasmandaki 29 maÃ§ta 38 gol atan BaÅŸakÅŸehir, 52 gol sonrasÄ± da topu aÄŸlarÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±.

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EN GOLCÃœ Ä°SÄ°M VÄ°SCA â€‹â€‹

RAMS BaÅŸakÅŸehir adÄ±na Avrupa kupalarÄ±nda en Ã§ok fileleri havalandÄ±ran isim, kariyerini Trabzonspor'da sÃ¼rdÃ¼ren Edin Visca oldu.

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Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarÄ±nda 14 gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'ÅŸar golle RAMS BaÅŸakÅŸehir'in Avrupa kupalarÄ±nda Visca'yÄ± takip ediyor.

Krzysztof Piatek ve Ä°rfan Can Kahveci, RAMS BaÅŸakÅŸehir formasÄ±yla Avrupa'da 5'er gol atarken Berkay Ã–zcan, 4 gol kaydetti. Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Serdar GÃ¼rler ve Youssouf Ndayishimiye 3'er, Dimitris Pelkas, Ã–mer Ali Åžahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da 2'ÅŸer kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

BaÅŸakÅŸehir'in Avrupa kupalarÄ±ndaki diÄŸer 14 golÃ¼ne ise Hamza GÃ¼reler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, MÃ¼nir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attÄ±.

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AVRUPA KUPALARINDAKÄ° Ä°LKLERÄ°

Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mÃ¼cadele eden RAMS BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nÄ±n AZ Alkmaar takÄ±mÄ±na deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 maÄŸlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonu 3. eleme turunda HÄ±rvatistan ekibi Rijeka ile eÅŸleÅŸen turuncu-lacivertliler, rakibiyle Ä°stanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladÄ±.

RAMS BaÅŸakÅŸehir, 2017-18 sezonu UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turunda BelÃ§ika temsilcisi Club Brugge karÅŸÄ±sÄ±nda deplasmandaki ilk maÃ§ta 3-3 berabere kalÄ±rken sahasÄ±nda 2-0 kazandÄ±. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuÃ§, Avrupa kupalarÄ±ndaki ilk galibiyet olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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BaÅŸakÅŸehir, Avrupa kupalarÄ±ndaki en farklÄ± yenilgisini, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda deplasmanda Roma'ya 4-0 maÄŸlup olarak aldÄ±. Ä°stanbul ekibi, 2024-25 sezonunda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 kaybederek Avrupa kupalarÄ±nda kalesinde ilk kez 5 gol gÃ¶rdÃ¼.

Turuncu-lacivertliler, 2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mÃ¼cadelesinde Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak da ilk kez son 16 turuna kaldÄ±.

Ä°stanbul ekibi, 2020-21 sezonunda ilk kez Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nda mÃ¼cadele etme hakkÄ± kazandÄ±. Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±ndaki ilk golÃ¼ne ve galibiyetine Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Manchester United'Ä± 2-1 yenerek ulaÅŸan RAMS BaÅŸakÅŸehir, ligdeki ilk puanlarÄ±nÄ± da kazandÄ±.

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Ä°rfan Can Kahveci, sÃ¶z konusu organizasyonun 5. maÃ§Ä±nda Leipzig'e attÄ±ÄŸÄ± 3 golle takÄ±mÄ± adÄ±na Åžampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.

RAMS BaÅŸakÅŸehir, 2022-23 sezonunda mÃ¼cadele ettiÄŸi UEFA Konferans Ligi'nde ilk maÃ§Ä±nÄ±, Maccabi Netanya ile Ä°stanbul'da oynadÄ± ve mÃ¼cadeleden 1-1 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yÃ¼kselen turuncu-lacivertliler, Gent'e elendi.

BaÅŸakÅŸehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonu 2. eleme turu ilk maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda San Marino ekibi La Fiorita'yÄ± 6-1 yenerek Avrupa kupalarÄ±ndaki en farklÄ± galibiyetini elde etti.

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