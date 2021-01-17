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GeriFutbol Kozanspor 0 - 0 Silivrispor maç sonucu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Kozanspor 0 - 0 Silivrispor maç sonucu

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Kozanspor 0 - 0 Silivrispor maç sonucu
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta oynanan erteleme maçında Kozanspor ile Silivrispor 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4. Grup'ta 13. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Kozanspor-Silivrispor maçı oynandı. Adana'daki İsmet Atlı Stadı'nda yapılan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu müsabakayla 3. Lig'in ilk yarısından maç kalmadı.

Kozanspor 0 - 0 Silivrispor maç sonucu

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