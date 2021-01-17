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Kozanspor 0 - 0 Silivrispor maç sonucu
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta oynanan erteleme maçında Kozanspor ile Silivrispor 0-0 berabere kaldı.
Ligde 4. Grup'ta 13. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Kozanspor-Silivrispor maçı oynandı. Adana'daki İsmet Atlı Stadı'nda yapılan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu müsabakayla 3. Lig'in ilk yarısından maç kalmadı.
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