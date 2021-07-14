Köy köy gezip kadın ve çocuklara spor yaptırıyorlar

Spor Arena/Efkan BUCAK İstanbul’un Şile ilçesinde geçtiğimiz yaz başlatılan ve bu yaz sezonunda da devam eden Yaz Spor Okulu hedefi büyüttü. İlçeye gelemeyen ancak spor yapmak isteyen vatandaşlar için Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın desteğiyle oluşturulan mobil spor aracı köy köy gezip, kadınlara ve çocuklara spor yaptırıyor.

Projenin koordinatörü ise Kırkpınar Başpehlivanlarından Mecit Yıldırım… Uzun yıllar hem minder hem de yağlı güreşte önemli başarılara imza atan Yıldırım’ın önderliğinde 40 eğitmen haftanın 7 günü Şileli gençlere spor yaptırıyor. Mecit Yıldırım, sadece güreş değil, tam 15 branşta Şileli gençlere hizmet verdiklerini, yetiştiği ilçenin gençlerine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Şile’de çok büyük bir potansiyel var ancak ilçemizin coğrafi koşulları nedeniyle gençlerimizin hepsinin merkezdeki spor tesislerine gelme imkanı yok. Zira Şile geniş bir coğrafya ve ilçe merkezimize çok uzak köyler mevcut. Bizler de uzak köylerimizdeki vatandaşlarımızın ayağına sporu götürmeye karar verdik. Büyük de ilgi gördük. Çalışmalarda şu ana kadar 1200 çocuğa ulaştık. Mobil spor aracıyla çalışmalarımız sayesinde bu denli büyük bir rakama ulaştık. Bu rakamın artacağını umuyoruz” dedi.

Yaz Spor Okulları sayesinde Şile’nin tüm spor tesislerinin aktif hale geldiğini belirten Yıldırım, “Mümkün olduğunca çeşitli branşlar açmaya gayre ettik. Örneğin Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından dalga sörfü kursu veriliyor. Şile bu konuda bir ilke imza atmış durumda. Oldukça talep de gördük” diye konuştu.