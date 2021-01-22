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GeriTenis Kovid-19'a yakalanan Andy Murray, Avustralya Açık'a katılamayacak
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Tenis
Haber Giriş: 22.01.2021 - 19:38 | Son Güncelleme:

Kovid-19'a yakalanan Andy Murray, Avustralya Açık'a katılamayacak

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Kovid-19'a yakalanan Andy Murray, Avustralya Açık'a katılamayacak
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Geçen haftaki Kovid-19 testi pozitif çıkan Murray yaptığı açıklamada, "Avustralya Açık'ta mücadele etmek için Avustralya'ya uçmayacağımı paylaşmaktan üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki tenisçi, turnuva yetkilileriyle karantina konusunda bir çözüme varamadıklarını ve bu nedenle organizasyona katılamayacağını belirtti.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçilerin, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı

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