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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi
GeriFutbol Kovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 00:16 | Son Güncelleme:

Kovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi

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Kovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının ertelendiği bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son testler sonucu takımda pozitif vaka sayısının 15’e yükseldiği belirtildi.

Hastalığa yakalananların tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlandığı aktarılan açıklamada, "Pozitif vakalar nedeniyle yarın oynayacağımız Elazığspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi

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