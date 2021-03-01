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GeriFutbol Kovid-19 nedeniyle Jahn Regensburg-Werder Bremen karşılaşması ertelendi
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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

Kovid-19 nedeniyle Jahn Regensburg-Werder Bremen karşılaşması ertelendi

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Kovid-19 nedeniyle Jahn Regensburg-Werder Bremen karşılaşması ertelendi

Almanya İkinci Futbol Ligi’nde mücadele eden Jahn Regensburg’da teknik direktör ve bazı futbolcuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları ve tüm takımın karantinaya alınması nedeniyle Almanya Kupası çeyrek finalinde yarın oynanması planlanan Jahn Regensburg-Werder Bremen karşılaşması ertelendi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Jahn Regensburg ile Werder Bremen arasında yarın oynanması öngörülen karşılaşmanın Jahn Regensburg kulübüne yönelik uygulanacak karantina önlemlerinden dolayı ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, iki kulüp ile yapılacak istişarelerden sonra müsabakanın oynanacağı yeni tarihin hızlı bir şekilde açıklanacağı aktarıldı.

Jahn Regensburg kulübünün üst yöneticisi Christian Keller, düzenlediği basın toplantısında, cuma günü teknik direktör Mersad Selimbegovic’in, pazar günü de bazı futbolcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade etti.

Keller, sağlık dairesi tarafından kendilerine tüm takımın ve teknik kadronun karantinaya alınacağının aktarıldığını kaydetti

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