Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Maccabi Haifa - Zeljeznicar" maçı 9 Eylül'de!

UEFA, Zeljeznicar'ın bazı oyuncularında Kovid-19 çıkması sonucu İsrail Sağlık Bakanlığının kararı ile ertelenen maçın yeniden İsrail'de oynanmasına karar verirken, Bosna Hersek temsilcisinin bu konudaki itirazını da reddetti.

Zeljeznicar ile Maccabi Haifa arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanması gereken maç, İsrail'de yapılan testler sonucu Bosna Hersek temsilcisinin 4 futbolcusu ve bir antrenöründe Kovid-19 çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bosna Hersek'e dönen mavi-beyazlı takımın tüm futbolcuları ve teknik heyeti halen evlerinde karantinada bulunuyor.

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