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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Kovduğumuz hocalar Avrupa'da kupa alıyor, Şenol Güneş güncel değil..." | Hadi Ben Kaçtım
GeriFutbol "Kovduğumuz hocalar Avrupa'da kupa alıyor, Şenol Güneş güncel değil..." | Hadi Ben Kaçtım
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:30 | Son Güncelleme:

"Kovduğumuz hocalar Avrupa'da kupa alıyor, Şenol Güneş güncel değil..." | Hadi Ben Kaçtım

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EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'da Roberto Mancini neler başardı? Teknik direktörlerin modern futboldaki etkisi nedir? Kulüpler Birliği'nin TFF'ye çektiği rest ve futbol dünyasının gündemindeki tüm detayların konuşulduğu Hadi Ben Kaçtım sizlerle.

İtalya'yı EURO 2020'de şampiyonluğa taşıyan Roberto Mancini neleri doğru yaptı? Şenol Güneş'nin yaptığı hatalar, Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na çektiği rest... ve daha fazlası, Okay Karacan'ın yorumlarıyla Hadi Ben Kaçtım'da.

HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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