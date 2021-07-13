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"Kovduğumuz hocalar Avrupa'da kupa alıyor, Şenol Güneş güncel değil..." | Hadi Ben Kaçtım
EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'da Roberto Mancini neler başardı? Teknik direktörlerin modern futboldaki etkisi nedir? Kulüpler Birliği'nin TFF'ye çektiği rest ve futbol dünyasının gündemindeki tüm detayların konuşulduğu Hadi Ben Kaçtım sizlerle.
İtalya'yı EURO 2020'de şampiyonluğa taşıyan Roberto Mancini neleri doğru yaptı? Şenol Güneş'nin yaptığı hatalar, Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na çektiği rest... ve daha fazlası, Okay Karacan'ın yorumlarıyla Hadi Ben Kaçtım'da.