Kostic'ten Tadic ve Mourinho açıklaması! "Burada olmaları önemli..."

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Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Filip Kostic, "Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz. Dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe'de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun dünyanın en büyük teknik adamlarından olduğunu vurgulayan Kostic, en iyi performansını sergileyerek kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yapacağını aktardı.

Tadic ile aynı takımda yeniden buluşmanın kendisini motive ettiğini kaydeden tecrübeli sol kanat, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Groningen'de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onunla hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."