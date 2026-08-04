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Kostic'in yeni takımı belli oldu! İmzayı atıyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Filip Kostic#PSV
Kosticin yeni takımı belli oldu İmzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 19:02

İki sezon önce Fenerbahçe forması giyen Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic, Hollanda devi PSV ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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2024-2025 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan ve geçtiğimiz sezon Juventus forması giyen Filip Kostic, İtalyan deviyle sözleşmesi sona erdiği için serbest kaldı.

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Hollandalı gazeteci Rik Elfrink'in haberine göre; PSV, Filip Kostic'le 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sol kanadın yanında sol bekte de görev alabilen Kostic'in, kiralık sözleşmesi biten ve Roma'ya geri dönen Anass Salah-Eddine'in boşluğunu dolduracağı belirtildi.

Kosticin yeni takımı belli oldu İmzayı atıyor

SAĞLIK KONTROLÜ YARIN

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir pürüze rastlanılmaması halinde resmi sözleşmeye imzasını atacak.

Kosticin yeni takımı belli oldu İmzayı atıyor

PERFORMANSI

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2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maçta görev yapan Kostic, 3 gol atıp 1 de asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Filip Kostic#PSV

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