Kostic'in yeni takımı belli oldu! İmzayı atıyor

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2024-2025 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan ve geçtiğimiz sezon Juventus forması giyen Filip Kostic, İtalyan deviyle sözleşmesi sona erdiği için serbest kaldı.

Hollandalı gazeteci Rik Elfrink'in haberine göre; PSV, Filip Kostic'le 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sol kanadın yanında sol bekte de görev alabilen Kostic'in, kiralık sözleşmesi biten ve Roma'ya geri dönen Anass Salah-Eddine'in boşluğunu dolduracağı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜ YARIN

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir pürüze rastlanılmaması halinde resmi sözleşmeye imzasını atacak.

PERFORMANSI

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2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maçta görev yapan Kostic, 3 gol atıp 1 de asist üretti.