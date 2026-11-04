Kostas Tsimikas: 'Fenerbahçe galibiyeti hak etti!'

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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Kostas Tsimikas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAMIZ GEREKEN GİBİ OYNAMADIK"

"Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler. Oynamamız gereken gibi oynamadık.

Yediğimiz ikinci golün ardından savunma yapamadık; üç ya da dört dakika sonra, adeta otomatik olarak bir gol daha yedik.

Maçları kazanmak istiyorsak daha iyi markaj yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oynamadık ve bu yüzden kaybettik.”