Kostas Sloukas, Fenerbahçe maçındaki son saniye basketi sonrası sevincine açıklık getirdi: Kutlamadan duramadım

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Turkish Airlines EuroLeague’de playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos’u konuk etti.

Maçın büyük bölümünü önde götüren temsilcimiz, Kostas Sloukas‘ın son saniye üçlüğüne engel olamadı ve sahadan 71-72 mağlup ayrılarak seride 2-1 geriye düştü.

Maçı da 25 sayı – 4 ribaund – 6 asist – 9/12 saha içi isabeti ile tamamlayan Sloukas, görkemli EuroLeague kariyerindeki en iyi maçlardan birini oynadı.

Galibiyetin ardından Eurohoops'a konuşan Sloukas, sözlerine Fenerbahçe organizasyonuna ve taraftarlarına duyduğu saygıyı anlatarak başladı:

“Tuhaf hissediyorum çünkü Fenerbahçe taraftarına çok saygı duyuyorum. Öylesi bir basket attıktan sonra sakin kalıp kutlamadan duramadım. Kolay değil. Onlara ve burada geçirdiğim yıllara çok saygı duyuyorum. Biliyorsunuz ki 2-1 öne geçmek bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe de harika bir takım, harika bir koçları var.”

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Maça atmosferin de etkisiyle fırtına gibi giren temsilcimiz, ilk çeyrekte farklı öne geçse de Sloukas’ın ikinci çeyrek tecrübesiyle sergilediği performans rüzgarın değişmesi için çok kritikti. Yıldız oyuncu o süreci anlattı:

“Fenerbahçe çok iyi oynadı. Maça çok iyi hazırlanmışlar. Sadece agresif oynamaya çalıştım. Fenerbahçe her zaman maç hazırlığını çok iyi yapıyor. Fenerbahçe de kazanmayı hak etmişti. Maç boyunca agresif olmaya çalıştım, sayı atmayı kovaladım, alan gördükçe atak ettim. İyi hissediyordum.”

Sloukas’ın maçı kazandıran basketinin ardından tribünden bir kısım taraftar oyuncuya küfürlü tezahüratta bulundu. Sloukas için ise bunlar büyük önem taşımıyor:

“Önemsemiyorum. Duygular devreye giriyor. Söylediğim gibi, böylesi bir basketi burada, çok saygı duyduğum Fenerbahçe taraftarının önünde atmak benim için de tuhaf bir his. Ama hayat böyle. Basketbol böyle. Takımım için basket attım, hayat devam ediyor.”

Maç sonunda Eurohoops’un Yunanistan edisyonundan Giorgos Efkarpidis’e de konuşan Sloukas, şu açıklamalarda bulundu:

“Fenerbahçe çok iyi bir takım. Maçta ne kadar zorlandığımızı gördünüz fakat maçı savunmamızla ve hücumdaki birkaç büyük şutla kazandığımızı düşünüyorum. Seriyi cuma günü bitirmeliyiz, hücumda çok fazla hata yaptık. 5. maçlar çok tehlikeli olur, cuma günü iki kat hazır olmalıyız. Birlikte oynarsak bir sonraki maçı da kazanacağız. Son saniyedeki şut attığım en büyük şut muydu bilmiyorum fakat çok büyük bir şuttu. Olympiakos taraftarları televizyonunlarını kırmış olabilir. Eski takımımı üzdüm fakat bu şu anda düşündüğüm son şey. Zinde kalmak ve çembere atak etmeyi sürdürmek istiyorum. 2-1 öne geçtiğimiz için mutluyuz. Birçok oyuncu için Sasha’nın soktuğu şut da zordur. Kendi şutumda ise savunmacımdan uzaklaşarak sayıya ulaşabileceğim en uygun şartları yaratmaya çalıştım.”

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