Kostas Sloukas: 'Eğer Obradovic Fenerbahçe'den ayrılırsa...'

Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, koç Zeljko Obradovic‘in takımdan ayrılması durumunda Türkiye’deki geleceğinin değişebileceğini ifade etti.

Yunanistan’da Ta Nae gazetesine verdiği röportajda konuşan Sloukas, “Olympiakos ya da Panathinaikos‘a döneceğime dair haberler var. Bu senaryoları ben de görüyorum ama Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmem var. İçinde bulunduğumuz sıra dışı durumdan dolayı farklı düşüncelere sahibim ama bu hala kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer söylentilerdeki gibi koç Obradovic takımdan ayrılırsa işler değişebilir” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko’nun Coronavirüs salgınından nasıl etkilendiği hakkında da açıklamalar yapan Sloukas, “Anladığımız kadarıyla birkaç takım arkadaşım Rusya’da Khimki ile oynadığımız maç için bulunduğumuz esnada virüsü kaptı. Ben o maçta oynamadığım için İstanbul’da kalmıştım. Ancak bu durumun hepimizi korkuttuğunu söylemem gerekiyor. Türkiye’de durumun başlarda gerektiği kadar ciddiye alınmadığını liglerin bir süre daha devam etmesiyle birlikte gördük. Umarım her şey kısa süre içerisinde yoluna girer” yorumunu yaptı.

Askıya alınan EuroLeague sezonu hakkında da konuşan Sloukas, “Avrupa’nın dört bir yanında salgın çok ilerlediği ve büyük tehlikeler taşıdığı için maçların tekrar oynanmaya başlamasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Şartlar ne olursa olsun EuroLeague sezonunun iptal olması gerektiğine inanıyorum” diyerek sözlerini bitirdi.