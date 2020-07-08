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GeriFutbol Kostas Mitroglu sürprizi! Türkiye'ye dönüyor... Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 08.07.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Kostas Mitroglu sürprizi! Türkiye'ye dönüyor... Son dakika transfer haberleri

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Kostas Mitroglu sürprizi! Türkiye'ye dönüyor... Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglou'nun sezon sonunda Türkiye'ye transfer olacağı iddia edildi.

Geçen sezon başında Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayıp PSV'nin yolunu tutan Yunan golcü Kostas Mitroglou hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Marsilya'nın kadroda düşünmediği ve kamp kadrosuna almadığı Mitroglou için Fransız basınından Türkiye iddiası geldi.

L'Equipe imzalı haberde Marsilya'nın Kostas Mitroglou'nu birkaç Türk takımı ve Lorient'e önerdiği belirtildi. Lorient'in Yunan forvete 'hayır' dediği ve 32 yaşındaki forvetin yeni adresinin Türkiye olacağı kaydedildi.

Kostas Mitroglu sürprizi Türkiyeye dönüyor... Son dakika transfer haberleri

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