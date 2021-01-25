Kostas Mitroglou'nun yeni takımı belli oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu.

Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulamayan, Galatasaray ve PSV'de kiralık olarak oynayan 32 yaşındaki golcü ülkesine döndü.

Mitroglou, Yunan Süper Ligi'nde 3. sırada bulunan Aris'le anlaşmaya vardı.

2019 yılında Galatasaray'da da forma giyen Mitroglou, 9 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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