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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Kostas Mitroglou'nun yeni takımı belli oldu

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Marsilya'da forma şansı bulamayan yıldız golcü Kostas Mitroglou, Yunan takımlarından Aris'e transfer oldu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu.

Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulamayan, Galatasaray ve PSV'de kiralık olarak oynayan 32 yaşındaki golcü ülkesine döndü.

Mitroglou, Yunan Süper Ligi'nde 3. sırada bulunan Aris'le anlaşmaya vardı.

2019 yılında Galatasaray'da da forma giyen Mitroglou, 9 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kostas Mitroglounun yeni takımı belli oldu

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