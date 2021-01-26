Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris

Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

2019 yılında Galatasaray'da da forma giyen Mitroglou, 9 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.