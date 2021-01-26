MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
GeriFutbol Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
Abone Olgoogle-news

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı.

Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

2019 yılında Galatasaray'da da forma giyen Mitroglou, 9 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle