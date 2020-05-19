Kosta Rika’da futbol kaldığı yerden devam ediyor! 64 günlük ara sonrası iddaa'da...

Bu bir ilandır

Orta Amerika'da, Nikaragua'da Real Esteli şampiyonluğa ulaşmış ve bir yerden sonra maçların heyecanını hep birlikte iddaa'da yaşamıştık.

Kosta Rika da futbola geri dönen Orta Amerika ülkelerinden biri oldu.

64 günlük koronavirüs arası sonrası Clausura etabında kalan 7 fikstür oynanacak ve lig, Apertura'da alınan puanlar da hesaba katıldıktan sonra tam anlamıyla şekillenecek.

* Peki 12 takımlı ligin ilk 15 haftasında neler olmuştu?

* Düşme hattında hangi takımlar yer alıyor?

* İlk 4'e girip play-off şansı yakalayabilecek olan takımlar hangileri?

Apertura'yı San Carlos ve Cartagines aynı puanda bitirmiş, hatta averajları da aynı olduğu için attıkları gole bakılmak durumunda kalınmıştı.

San Carlos rakibinden daha fazla gol attığı için play-off yaparken, Cartagines umudunu Clausura'ya bırakmıştı.

Cartagines, Clausura'da da standartını bozmadan ilerliyor ve an itibariyle averajla Jicaral'ın gerisinde play-off kovalıyorlar.

Universidad de Costa Rica ya da kısa adıyla UCR ise küme düşme hattında yer alan ekiplerden...

Apertura'yı son sırada bitiren UCR, Clausura'da da son sırada ve 24 Mart sonrası ülkeyi terk eden yabancıların Kosta Rika'ya geri dönüşleri yasaklandığı için Kolombiyalı yedek kaleci Manuel Loaiza, Paraguaylı sağ açık Renato Mencia ve forvet Pedro Baez maç kadrolarında yer almayacaklar.

Arjantinli golcü Hernan Fener'in durumu belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar döndü ve maç kondisyonu yeterli değil bilgisini paylaşmış durumda... Baez'in yokluğunda Fener de oynamazsa hücumda iyice yetersiz kalacaklar.

Apertura'nın şampiyonu Herediano da benzer durumdan muzdarip ekiplerden...

As sol bek Meksikalı Diego Gonzalez ülke dışında, hatta Arjantinli TD Jose Giacone de Kosta Rika'ya geri dönemedi.

Apertura'nın yarı finalinde devirdikleri Saprissa'ya konuk olacaklar ki o Saprissa 15 maç sonunda 33 puanla Clausura'nın zirvesinde!

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