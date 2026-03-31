Kosovalılar Dünya Kupası'na inanıyor! Gazetecilerden flaş Türkiye yorumu: "Romanya gibi olmaz! | 'Altın jenerasyon' ama..."

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Takımımız, bugün TSI 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'nın konuğu olacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

Ay-yıldızlılar, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 24 yıllık Dünya Kupası özlemini sona erdirecek. Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa, Dünya Kupası biletini kazanan taraf uzatmalar ya da penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Millilerimizin turnuvaya katılmayı başarması durumunda ise D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avusturalya ile karşılaşacak.

Kritik maç öncesinde Kosovalı meslektaşlarımız; Bardh Maxhuni (Telegrafi) ve Lorik Jashanica (Blic), Spor Arena'dan Yağızcan Yaver'e özel değerlendirmelerde bulundu.

BARDH MAXHUNI (TELEGRAFI): FORM DURUMUMUZ MAÇA TUR UMUTLARIYLA BAKMAMIZI SAĞLIYOR

Kosova’da Türkiye maçına büyük heyecanla yaklaşıyor. İlgi o kadar yüksek ki, 100 bin kapasiteli bir stadyumumuz olsa bile biletler dakikalar içinde tükenirdi.

Türkiye gibi çok güçlü bir rakiple karşılaşacağımızın tamamen farkındayız. Ancak Kosova’nın son dönemdeki performansı ve oyuncularımızın form durumu bize büyük bir özgüven veriyor ve bu maça güçlü duygularla, gerçekçi bir şekilde tur umutlarıyla bakmamızı sağlıyor.

Elbette sahamızda oynamak bizim için çok önemli bir avantaj. Fadil Vokrri Stadyumu’nda “Dardanët” tarafından yaratılan atmosfer gerçekten eşsiz ve takıma ekstra bir güç katıyor.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İKİNCİ BİR BAĞIMSIZLIK"

Bu eleme sürecinde Kosova’nın oynadığı tüm maçlarda, deplasman karşılaşmaları da dahil olmak üzere, Arnavut coğrafyasının dört bir yanından gelen taraftarlarımız milli takımın arkasında dimdik durdu. Bu destek; İzlanda, İsviçre, İsveç, Slovenya ve son olarak Slovakya maçlarında açıkça görüldü.

Oyuncularımız şimdi Kosova futbol tarihine isimlerini altın harflerle yazdırma fırsatına sahip. Ülkemizde sıkça dile getirildiği gibi ve oyuncuların da çok iyi bildiği üzere, Dünya Kupası’na katılmak bizim için adeta ikinci bir bağımsızlık anlamına geliyor.

Euro 2020’ye katılmaya çok yaklaşmıştık ancak play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya’ya elendik. Bu kez büyük bir uluslararası turnuvaya katılma hayalimizin gerçeğe dönüşmesini umut ediyoruz.

"2014'DE TÜRKİYE'NİN YANIMIZDA OLDUĞUNU UNUTMADIK"

Türkiye’ye de büyük saygı duyuyoruz. 2014 yılında, uluslararası desteğin bugünkü kadar güçlü olmadığı bir dönemde yanımızda olduğunuzu unutmadık.

Fatih Terim liderliğinde Mitrovica’da bizimle oynamayı kabul ettiğiniz o dostluk maçı, ülkemize gösterilen saygı ve dayanışmanın çok anlamlı bir göstergesiydi. Bu nedenle salı günü 90 dakika boyunca sahada en yüksek mücadeleyi vereceğiz ancak maç sona erdiğinde, yıllar içinde kurduğumuz iş birliği ve karşılıklı saygıyı sürdürmeye devam edeceğiz.

LORIK JASHANICA (BLIC): KOSOVA'DA HERKES BİRBİRİ İÇİN OYNUYOR VE SAVAŞIYOR

Slovakya maçını izlemek için Bratislava’da bulunduğum için Türkiye-Romanya maçını 90 dakika boyunca değil, her iki devrede de sadece bazı bölümlerini izleyebildim. Beklediğim Türkiye değildi. Savunmada birçok hata vardı ve Romanya aslında daha iyi bir sonuç alabilirdi. Ancak bu, Türkiye’nin buraya hak etmeden geldiği anlamına gelmez. Çünkü gerçekten olağanüstü bir kadroya sahipler; hatta buna “altın jenerasyon” bile diyebilirim.

Şu anda Kosova’da öne çıkan en önemli şey takım ruhu. Franco Foda geldikten sonra tüm oyuncular adeta TEK bir takım haline geldi. Herkes birbiri için oynuyor ve savaşıyor. Kosova’nın birçok iyi oyuncusu var ama bana göre en tehlikelileri Vedat Muriqi, Elvis Rexhbeçaj (Asllani), Edon Zhegrova ve Florent Muslija.

"ŞİMDİYE KADAR OYNANACAK EN YOĞUN 90 DAKİKA"

“Fadil Vokrri” Stadyumu’nda 90 dakika boyunca ateşli bir mücadele olacak. Buradaki insanların heyecanı zirvede, herkes stadyumda olmak istiyor. Atmosferin elektrik gibi olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu maçı yerinde deneyimlemek çok özel olacak ve tüm gözler Priştine’de olacak. Fadil Vokrri’de şimdiye kadar oynanmış en yoğun 90 dakikayı bekliyorum.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEHDİTİ HÜCUM HATTI"

Kosova spor medyası Avrupa liglerini yakından takip ediyor, Türk oyuncuları her hafta elit liglerde izliyoruz. Ben şahsen Arda Güler’i çok beğeniyorum; bence Türkiye’nin en iyi oyuncusu. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ı da seviyorum. Güçlü şutlarıyla tehlikeli olan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ı da unutmamak gerek. Bana göre en büyük tehdit hücum hattınız. Ancak Kosova iyi savunma yapmayı biliyor ve yarın bunu yine başarabileceğimize inanıyorum.

"ROMANYA MAÇI GİBİ OLMAZ"

Türkiye’nin savunmasını beğenmedim; çok fazla boşluk verdiler ve Romanya bunu değerlendiremedi. Eğer Kosova hücum eder ve o boşlukları bulursa, bizim hücum hattımız o fırsatları kaçırmaz; Romanya gibi olmaz.