Kosova-Türkiye maçı öncesi Priştine'de dikkat çeken tabela: '1999'da ödediniz, borcunuz yok'

Haberin Devamı

Başkent Priştine'de bulunan Qendra Meydanı'nda toplanan Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor başta olmak üzere birçok takımın formasıyla A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

'TÜRK TARAFTARLARA ÇAY VE KAHVE İKRAMDIR'

Kosovalı bir işletmeci ise açtığı pankartla Türk taraftarların ücretsiz çay ve kahve alabileceğini duyurdu. Kafe sahibi işletmecinin hazırladığı pankartın üzerinde, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri yer aldı.