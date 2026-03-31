Kosova maçı öncesi A Milli Takım'ın kaldığı otele havai fişekli saldırı!

#A Milli Takım#Kosova#2026 Dünya Kupası
Kosova maçı öncesi A Milli Takımın kaldığı otele havai fişekli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 10:30

2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında bu akşam deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın konakladığı otele gece yarısı havai fişekli saldırı düzenlendi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında bu akşam Kosova'ya konuk olacak.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Takımımız karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak ve 24 yıllık hasretine son verecek.

OTEL CAMLARINA HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDILAR

Tarihi maç öncesinde Kosova'da istenmeyen görüntüler yaşandı.

Hazırlıklarını tamamlayan ve dinlenmeye koyulan A Milli Takım'ın konakladığı otele gece yarısı havai fişeklerle saldırıldı.

Kosovalı holiganlar, havai fişekleri yan yatırarak otelin direkt camlarını hedef aldı ve içeride uyumaya çalışan milli futbolcuları uzun süre uyutmamaya çalıştı.

Yapılan bu çirkin saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, otel çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmaması ve polis bulunmaması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE HİÇ DÜNYA KUPASI'NA KATILMADILAR, BAŞARIRLARSA TARİHİ PRİM VERİLECEK!

Daha önce tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılmayan Kosova'da Başbakan Albin Kurti'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'yi elemeleri durumunda milli takıma 1 milyon euro prim verileceğini duyurmuştu.

#A Milli Takım#Kosova#2026 Dünya Kupası

