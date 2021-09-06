Kosova 1 - 1 Yunanistan (Vedat Muriqi'in golünü izle, maç özeti)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekibe 1 puanı, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in golü getirdi.
Vedat Muriqi'in formasını giydiği Kosova, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 4 maçında Yunanistan'ı konuk etti.
Yunanistan, Bakasetas'ın asistiyle Douvikas'ın 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kosova'ya beraberliği getiren golü, 90+2'de Vedat Muriqi getirdi.
Bu sonuçla Kosova, gruptaki 4. maçında puanını 4'e yükseltti. Yunanistan ise puanını 3 yaptı.
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