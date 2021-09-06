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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Kosova 1 - 1 Yunanistan (Vedat Muriqi'in golünü izle, maç özeti)

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Kosova 1 - 1 Yunanistan (Vedat Muriqi'in golünü izle, maç özeti)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekibe 1 puanı, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in golü getirdi.

Vedat Muriqi'in formasını giydiği Kosova, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 4 maçında Yunanistan'ı konuk etti.

Yunanistan, Bakasetas'ın asistiyle Douvikas'ın 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kosova'ya beraberliği getiren golü, 90+2'de Vedat Muriqi getirdi.

Bu sonuçla Kosova, gruptaki 4. maçında puanını 4'e yükseltti. Yunanistan ise puanını 3 yaptı.

Kosova 1 - 1 Yunanistan (Vedat Muriqiin golünü izle, maç özeti)

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