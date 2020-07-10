Koşar adım şampiyonluğa giden Real Madrid, Alaves'i de yener mi? Galibiyetin iddaa oranı...

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REAL MADRID - ALAVES

Son 4 lig maçını gol yemeden kazanan Real Madrid, son 2 maçını ise Sergio Ramos'un penaltı golleriyle geçmesini bildi. Özellikle Barcelona cephesinin yoğun itirazları olsa da eflatun-beyazlılar Katalan devinden 1 maçı eksik ama 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son maçların en çok göze batan ismi kaptan Sergio Ramos ile sağ bek Dani Carvajal sarı kart cezalısı...

TD Zinedine Zidane'ın beklerde Marcelo ile Ferland Mendy'ye görev vermesi, Ramos yerine de stoperde Eder Militao'yu oynatması bekleniyor. Son 2 lig maçını kaçıran Eden Hazard maç saati netleşecek.

Salgın arasına 3 maçta 5 puanla giden Alaves ise dönüşü 2 maçta 1 galibiyetle yapmıştı ancak sonra adeta uçuruma yuvarlandı, üst üste 5 yenilgi ile düşme hattı sınırına geldiler!

Mallorca, Levante karşısında kazandı; Celta Vigo da Atletico Madrid'den 1 puan çaldı ve Alaves için de şampiyonluğa koşan Real Madrid karşısında imkansızı başarmak kaldı...

Sol bek Ruben Duarte sezonu kapattı, as kaleci Fernando Pacheco'nun ise ne zaman döneceği belli değil. Duarte'nin yerini Adrian Marin ile dolduracaklar, eldivenler ise forma giydiği son 3 maçta 9 gol yiyen Roberto Jimenez'de olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid ligdeki son 7 maçını kazandı. (7 maç - 13 gol)

- Alaves ligdeki son 7 maçının 5'inde gol atamadı. (7 maç - 3 puan)

- İki takım arasında Real Madrid ev sahipliğinde oynanan son 3 maçı Real Madrid gol yemeden kazandı.

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Karim Benzema'dan Alaves ağlarına güzel bir gol! İzleyelim...