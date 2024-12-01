×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriTenis Haberleri

Kortta beyin kanaması geçiren Altuğ Çelikbilek ameliyat oldu! Durumu...

Güncelleme Tarihi:

#Altuğ Çelikbilek#Tenis#Beyin Kanaması
Kortta beyin kanaması geçiren Altuğ Çelikbilek ameliyat oldu Durumu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 15:24

Tunus'ta düzenlenen Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı esnasında beyin kanaması geçirdiği anlaşılan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta ameliyat oldu.

Haberin Devamı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı esnasında fenalaşmış ve devamındaki kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Gece saatlerinde Tunus'ta ameliyat edilen milli raketin durumunun yakından takip edildiği, takip eden kontrollerin ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

İlk ameliyat sonrası durumun iyiye gitmesi halinde ikinci bir ameliyata gerek duyulmayacağı, aksi durumda Türkiye'de yeniden bir operasyon geçirmesinin söz konusu olacağı ifade edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tunus Büyükelçiliği milli sporcunun durumunu yakından takip ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altuğ Çelikbilek#Tenis#Beyin Kanaması

BAKMADAN GEÇME!