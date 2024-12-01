Kortta beyin kanaması geçiren Altuğ Çelikbilek ameliyat oldu! Durumu...

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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı esnasında fenalaşmış ve devamındaki kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
Gece saatlerinde Tunus'ta ameliyat edilen milli raketin durumunun yakından takip edildiği, takip eden kontrollerin ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
İlk ameliyat sonrası durumun iyiye gitmesi halinde ikinci bir ameliyata gerek duyulmayacağı, aksi durumda Türkiye'de yeniden bir operasyon geçirmesinin söz konusu olacağı ifade edildi.
Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tunus Büyükelçiliği milli sporcunun durumunu yakından takip ediyor.