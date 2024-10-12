Kortlarda bu kez pembe top vardı! QNB Türkiye meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekti

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QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nda erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme kanseri sebebiyle başta QNB Türkiye’de bir dönem çalışan Elif Yavaş olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak, hastalığı atlatan veya halen mücadele eden tüm kadınlara ve ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı.

Bu yıl turnuvaya katılan isimler arasında, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Türkiye Tenis Şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral, milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz ve spor spikeri Seyhan Şaşko yer aldı. Ayrıca QNB Türkiye çalışanları ve izleyiciler turnuvada meme kanseri farkındalığını artırmak için bir araya geldi.

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'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye genel müdür yardımcıları ve banka çalışanlarının katılımıyla ve Tennis İstanbul’un desteği ile Inventist Tenis Akademisi’nde gerçekleşti. Etkinlik, 16 oyuncunun katılımıyla gerçekleşirken, izleyiciler de etkinliğe destek verdi.

Turnuvanın açılış maçını geçen yıl olduğu gibi QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaparken, onunla birlikte tenis kariyerinde teklerde ve çiftlerde Türkiye şampiyonluğu bulunan Erhan Oral, WTA turnuvalarında 10 şampiyonluğu bulunan milli tenisçimiz Berfu Cengiz, Türkiye'de de birçok tekler ve çiftler şampiyonluğu bulunan aynı zamanda Fed Cup (Büyükler Milli Takım) için en değerli oyunculardan biri olarak öne çıkan tenisçimiz İpek Öz, sunucu ve tenis meraklısı Seyhan Şaşko ve Davis Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve toplam 115 kez milli forma giymiş tenisçimiz Yavuz Erkangil’de gösteri maçında yer aldı.

QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, turnuvada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün, bizim için anlam ve duygu yüklü bir gün. Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Pembe Top Tenis Turnuvası'nda bir aradayız. Meme kanseri farkındalığını artırma amacıyla düzenlediğimiz bu turnuva kıymetli bir çalışma arkadaşımız olan Elif Yavaş’ın fikriydi ve kendisini maalesef bu sebeple kaybettik. Onu rahmet ve saygıyla anıyorum. Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. QNB olarak bu bilinci yaymayı ve farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz. Bugün burada bizlerle olan tüm katılımcılara, kortta ter döken sporcularımıza teşekkür ediyorum.Turnuva, yalnızca bir spor etkinliği olmaktan öte, meme kanseriyle mücadele eden kadınlar ve aileleri için bir farkındalık ve dayanışma platformu olmayı sürdürüyor. QNB olarak topluma katkı sağlama ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”