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Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Kortlara dönen Murray, dünya 7 numarası Zverev'i eledi

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Kortlara dönen Murray, dünya 7 numarası Zverev'i eledi
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Sakatlığı nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Western & Southern Açık'ta dünya 7 numarası Alman Alexander Zverev'i 2-1 yendi.

Kasım ayından bu yana ilk kez üst düzey bir turnuvaya katılan 33 yaşındaki Murray, ikinci turda Zverev'i 6-3, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Kariyerinde iki Wimbledon, bir de ABD Açık şampiyonluğu bulunan Murray, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerilemişti.

2017 Fransa Açık'tan bu yana ilk kez klasmanda ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi mağlup eden Murray, üçüncü turda Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.

Kortlara dönen Murray, dünya 7 numarası Zverevi eledi

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