Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural: "Gittim, geldim..."

İkinci kez koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Yılmaz Radyospor'a konuştu. Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Vural, "Çok uzun insanın duasını aldım. Tabiri caizse gidip geldik. Temizlik, mesafe, maske mutlaka herkes buna dikkat etsin. Ben hayatımı zor kurtardım. Tam olarak iyileşmek için hâlâ çalışıyorum. Fizik tedavi görüyorum. Koluma birisi girmeden, ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Ermeni, Yahudi, Süryani bir sürü arkadaşım aradı. 'Meryem Ana'ya dua ettik' dediler. İnsan yaşarken farkında olmuyor ama bu ölünce anlaşılıyor. Ben gittim, geldim. Geri geldiğimde, inanın bu korona konusunda bana çok şeyler öğretti" diye konuştu.

"ÖZKAN SÜMER'İN BÜYÜK KATKISI VAR"

Bugünlere gelmesinde Özkan Sümer'in büyük katkısı olduğuna işaret eden Vural, "Özkan Sümer, antrenörlük hayatımın başlamasını sağlayan insandır. Malatyaspor'a yardımcı antrenör olarak girmemi sağladı. Bugün Yılmaz Vural olduysam, Özkan Sümer sayesinde oldum." dedi.

"VERDİĞİ ÇABALARI KİMSE UNUTAMAZ"

Özkan Sümer'in Türk futboluna büyük katkı sağladığını belirten Vural, "Sert mizacının altında, aslında çok naif bir insandı. İnanılmaz bir mizah anlayışı vardı. Entelektüel bir insandı, çok araştırırdı. Türk futbolunun özerkleşmesi konusunda verdiği çabaları kimse unutamaz. Şimdiki nesil antrenörler yöneticinin önünde ceket iliklerken Özkan Sümer ve jenerasyonu, yöneticilerin ceket ilikledikleri antrenörler oldular. Ben onun evladı gibiyim, çok üzgünüm. Bana göre önümüzdeki sezon Süper Lig, Özkan Sümer sezonu olmalı" şeklinde konuştu.

NELER YAŞANDI?

Koronavirüse yakalandıktan 3 gün sonra yoğun bakıma alınan, uzun bir süre entübe edilen Yılmaz Vural, tedaviye yanıt verince 7 Aralık'ta servis odasına alınmıştı.

Bir süre daha hastanede tedavisi devam eden 67 yaşındaki futbol adamı, 14 Aralık'ta taburcu edilmişti.

"HERKESE ETTİKLERİ DUALARDAN ÖTÜRÜ MİNNETTARIM"

Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başhekimimize teşekkür ediyorum. Tüm hemşire ve doktor arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Futbolun içinde olan olmayan herkese ettikleri dualardan ötürü minnettarım." şeklinde konuşmuştu.

"YAŞADIĞINIZ HER ANIN KIYMETİNİ BİLİN"

Yılmaz Vural duygu dolu konuşmasını "Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, her şey yalan. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin" sözleriyle bitirmişti.

765 MAÇA ÇIKTI

34 sezonluk tüm kariyeri boyunca 765 maça çıkan Yılmaz Vural; 297 galibiyet, 178 beraberlik ve 290 yenilgi aldı. Yüzde 39 galibiyet oranına erişen Vural’ın maç başı ortalama puanıysa 1.4 olarak gerçekleşti.