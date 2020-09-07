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KIRŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Koronavirüs'e yenik düşen Yasin Öztekin'in babası hayatını kaybetti

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Koronavirüs'e yenik düşen Yasin Öztekin'in babası hayatını kaybetti
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.

Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kimsin sen: Yasin Öztekin vs. Deniz Kadah

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