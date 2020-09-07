Koronavirüs'e yenik düşen Yasin Öztekin'in babası hayatını kaybetti
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.
Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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