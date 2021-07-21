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GeriTokyo2020 Koronavirüse yakalanan Büyük Britanyalı atıcı Amber Hill, olimpiyatlardan çekildi
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Büyük Britanyalı atıcı Amber Hill, olimpiyatlardan çekildi

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Koronavirüse yakalanan Büyük Britanyalı atıcı Amber Hill, olimpiyatlardan çekildi

Atıcılık branşında mücadele eden Büyük Britanyalı sporcu Amber Hill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Tokyo uçuşu öncesinde İngiltere'de yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Hill, zorunlu karantina süresi içinde yarışlara katılamayacağı gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekilme kararı aldı.

Büyük Britanya'nın altın madalya beklediği sporcular arasında yer alan 23 yaşındaki sporcu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Şu an hissettiklerimi anlatacak kelime yok. Yıkıldım. 5 yıllık antrenmanın ardından hastalık belirtisi göstermememe rağmen olimpiyatlardan çekilmek zorunda kalmak, çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Atıcılıkta, 2015 Avrupa Oyunları'nda kadınlar sket kategorisinde altın madalya kazanan Hill, Avrupa şampiyonalarında ise iki kez bronz madalya elde etmişti.

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