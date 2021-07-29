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Tokyo2020
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sam Kendricks, Tokyo 2020'den çekildi

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Sam Kendricks, Tokyo 2020'den çekildi

ABD'li atlet Sam Kendricks'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiği açıklandı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, Rio 2016'da bronz madalya kazanan ve 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Açıklamada, Kendricks'in bu nedenle oyunlardan çekildiği belirtilerek, "Sam, Team USA'nın inanılmaz ve başarılı bir üyesi ve varlığı özlenecek. Gizliliğine saygımızdan dolayı şu anda daha fazla bilgi sağlayamıyoruz. Yerel kural ve protokollere uygun olarak sporcu tecrit edilmek üzere bir otele nakledildi." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sam Kendricks, Tokyo 2020den çekildi

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