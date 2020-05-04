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Futbol
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Koronavirüs testi negatife dönmeyen Dybala sözleşme uzatıyor

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Koronavirüs testi negatife dönmeyen Dybala sözleşme uzatıyor
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Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır korona virüs tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantinli Dybala'nın koronavirüs testi 6 haftadır pozitif çıkıyor.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

 

Koronavirüs testi negatife dönmeyen Dybala sözleşme uzatıyor

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