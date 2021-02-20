Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio'da büyük tehlike...

Spor Arena Dış Haber | Serie A ekibi Lazio, koronavirüs test sonuçlarıyla oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito, kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia, koronavirüs kurallarını hiçe saydıkları için suçlanıyor.

TEST SONUÇLARI İLE OYNANDI, RAPOR SUNULMADI

Lazio'nun koronavirüs test sonuçları ile oynadığı, pozitif vakalarla ilgili raporları federasyona sunmadığı belirtiliyor.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN SAHADA...

Ayrıca Lazio'nun asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı ve bu futbolcunun lig maçında da forma giydiği kaydediliyor.

KÜME DÜŞME CEZASI YOLDA

Mahkemeye sevk edilen İtalyan ekibini ise zorlu bir süreç bekliyor. İddiaların doğru olması halinde Lazio, küme düşme cezası ile karşı karşıya kalabilir...

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