Koronavirüs sumonun devi Hakuho’yu da tuş etti

191 cm boyunda ve 154 kilo olan Sumo Başpehlivanı Hakuho’nun koku kaybı yaşamasının ardından girdiği PCR testi pozitif sonuçlandı.

Şimdiye kadar 44 şampiyonluğu bulunan ve sumonun en üst seviyesi olan Yokozuna unvanına sahip 2 sporcudan biri olan Moğol asıllı Hakuho, elit sumo güreşçileri arasında Covid-19’a yakalanan ilk güreşçi oldu.

Ocak ayı turnuvasına katılamayacak 35 yaşındaki sporcunun eğitim gördüğü Miyagino tesislerindeki diğer güreşçilerin PCR testine tabi tutulacak.

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