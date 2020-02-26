MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKoronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz
GeriFutbol Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya'da salgın önlemleri giderek sıklaşıyor.

Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bunran nasibini aldı. Bir çok ünlü moda evi defilesini seyircisiz yaptı.

Bu arada Kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle Serie A'nın 26'ncı haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.

Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal değildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.

Koronavirüs nedeniyle İtalyada 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle