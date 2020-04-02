Koronavirüs karantinasındaydı... Fenerbahçeli Max Kruse'nin sağlık durumu

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımlarındaki tüm sporcu, teknik heyet ve personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan testlerde Kruse'nin sonucu negatif çıktı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kadın ve erkek voleybol takımları ile kadın basketbol takımlarındaki tüm sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye corona virüsü taraması yapıldığı belirtildi. İlk yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı kaydedildi. Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı. İlk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testleri negatif olan sporcular ve teknik heyetten bir çalışanın tedbir amaçlı tıbbi kontrol altına alındığı ve evlerinde istirahat ettikleri belirtildi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Alman yıldız, bisiklete binerken, evinin balkonunda ağırlık çalışırken ve odasında egzersiz yaptığı sıradaki görüntülerine yer vermişti.





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