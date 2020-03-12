Corona virüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

İspanya'da La Liga kurumu da 1. ve 2. lig maçlarını corona virüse karşı önlem kapsamında iki hafta süreyle durdurma kararı almıştı.

corona virüs salgınının Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü İtalya'da lig maçları ise 3 Nisan'a kadar durdurulmuştu.



Quaresma'dan Kovid-19'a karşı ülkesine destek mesajı



Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, corona virüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.

Son olarak UEFA da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptalini görüşmek için ülke federasyonlarını toplantıya çağırmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.