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Basketbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...

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Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolun ardından basketbolu da etkiledi.

Spor Arena Dış Haber | İtalya'da 30 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle 5 Serie A maçı ertelenmişti.

Şimdi de basketbol maçları için karar verildi. EuroLeague'de 3 Mart tarihinde oynanacak Milan - Real Madrid maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

ABD'de de konu aynı... Amerika'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. NBA'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken konuyla ilgili açıklama geldi.

NBA'den yapılan açıklamada maçların normal şekilde devam edeceği, iptal veya seyircisiz oynama gibi bir karar almayacakları belirtildi.

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