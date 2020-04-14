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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Koronavirüs arası Menemensporlu Muhammed'e yaradı!

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Koronavirüs arası Menemensporlu Muhammed'e yaradı!
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TFF 1’inci Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor’da sol diz çapraz bağları kopan Muhammed Ali Doğan iyileşmeye başladı.

Ligde 6 Mart’ta iç sahada oynanan Altay derbisinde 66’ncı dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Muhammed Ali, tedavi sürecinin olumlu geçtiğini ifade etti.

Almanya’daki doktoruna ameliyat olduktan sonra dinlenerek iyileşmeye başladığını söyleyen 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, "Yaşadığım sakatlık beni çok üzmüştü. Ancak toparlanıyorum. Psikolojik olarak da daha iyi durumdayım. Yavaş yavaş iyiye gidiyorum. Yeni sezonda daha güçlü bir şekilde futbola döneceğim" dedi. 

Koronavirüs arası Menemensporlu Muhammede yaradı

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